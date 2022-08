紐約市亞裔婦無故被人用界刀襲擊 警緝疑犯（視頻）

【KTSF】

紐約市警方正追緝一名非洲裔男子,他涉嫌用界刀從後襲擊一名婦人,據報受害婦人是亞裔,過程被攝錄機拍攝下來。

警方透露,事發在7月31日早上10時於7大街夾西42街,根據警方公開的視頻,一名身分不明的男子,無緣無故從後襲擊一名正拖著購物車的婦人,導致婦人手部受傷流血。

警方已懸紅3,500元追緝疑犯,任何人如能提供消息,請致電:1-800-577-TIPS

WANTED for an Assault in the vicinity of 7th Avenue and West 42 Street. #Manhattan @NYPD14pct on 7/31/22 @ 10:00 AM An unidentified male approached the victim and slashed her with a box cutter unprovoked. Reward up to $3500 Know who they are? Call 1-800-577-TIPS CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/ra5BPFftid

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 1, 2022