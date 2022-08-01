史丹福大學研究團隊檢測灣區汙水監察猴痘疫情

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間，史丹福大學的研究團隊，對整個灣區的下水道汙水大規模檢測是否含有新冠病毒，以了解疫情的實際狀況，隨著猴痘疫情的擴大，現在這個汙水監控系統也加入猴痘病毒的檢測。

史丹福研究團隊所做的SCAN計畫，全名是「下水道汙水新冠病毒警示網絡」，是用來了解病毒實際擴散情況的工具。

舊金山加大傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說：「汙水給我們一組基於社區人口的快照，了解實際的情況。」

該系統6月19日開始監控廢水中的猴痘病毒，包括舊金山、中半島以及南灣的11個汙水處理場，工作人員每天都會將汙水樣本送交研究團隊檢驗，結果有10到11處都發現過猴痘病毒。

研究人員指出，這顯示灣區的猴痘病例正在增長，至於哪一個地區最頻繁呢？

史丹福大學教授Alexandria Boehm說：「最頻繁檢測到猴痘DNA，以及我們灣區最集中的地方，一直都是舊金山縣。」

陳子平教授說：「污水真的能幫助我們知道疾病的嚴重程度。」

陳子平教授表示，汙水監控系統對當前猴痘疫情是一個重要的診斷工具。

陳子平教授說：「民眾不會出門去做檢測，或是把檢測結果送交當局，所以汙水變得更為重要，你認為我們將在汙水看到更多猴痘嗎？我們百分之百會隨著時間看到汙水中有大量猴痘病毒，因為社區當中有許多未知的傳播。」

檢測系統的數據顯示，近期汙水內檢測到猴痘病毒的次數以及集中情況處於相對平穩，但以過去一個月來說，則是出現明顯增長趨勢，灣區不同地區都有人感染猴痘，並非只在特定人口中的少數群體。

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