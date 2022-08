史丹福大學研究團隊檢測灣區汙水監察猴痘疫情

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情期間,史丹福大學的研究團隊,對整個灣區的下水道汙水大規模檢測是否含有新冠病毒,以了解疫情的實際狀況,隨著猴痘疫情的擴大,現在這個汙水監控系統也加入猴痘病毒的檢測。

史丹福研究團隊所做的SCAN計畫,全名是「下水道汙水新冠病毒警示網絡」,是用來了解病毒實際擴散情況的工具。

舊金山加大傳染病學教授陳子平(Peter Chin-Hong)說:「汙水給我們一組基於社區人口的快照,了解實際的情況。」

該系統6月19日開始監控廢水中的猴痘病毒,包括舊金山、中半島以及南灣的11個汙水處理場,工作人員每天都會將汙水樣本送交研究團隊檢驗,結果有10到11處都發現過猴痘病毒。

研究人員指出,這顯示灣區的猴痘病例正在增長,至於哪一個地區最頻繁呢?

史丹福大學教授Alexandria Boehm說:「最頻繁檢測到猴痘DNA,以及我們灣區最集中的地方,一直都是舊金山縣。」

陳子平教授說:「污水真的能幫助我們知道疾病的嚴重程度。」

陳子平教授表示,汙水監控系統對當前猴痘疫情是一個重要的診斷工具。

陳子平教授說:「民眾不會出門去做檢測,或是把檢測結果送交當局,所以汙水變得更為重要,你認為我們將在汙水看到更多猴痘嗎?我們百分之百會隨著時間看到汙水中有大量猴痘病毒,因為社區當中有許多未知的傳播。」

檢測系統的數據顯示,近期汙水內檢測到猴痘病毒的次數以及集中情況處於相對平穩,但以過去一個月來說,則是出現明顯增長趨勢,灣區不同地區都有人感染猴痘,並非只在特定人口中的少數群體。

