華盛頓州猴痘康復者講述確診經歷

【KTSF 傅景竑報導】

在華盛頓州一名猴痘康復者講述自己的確診經歷,他說單是知道自己確診,已經很覺得有巨大的焦慮。

Ryan說,他在5月份到英國旅遊,回到西雅圖5天後便開始有症狀。

Ryan說:「有怪怪的東西在皮膚上。」

他向皮膚科和家庭醫生就診,但醫生認為沒事,Ryan到一個社區診所,做了一連串的檢驗,結果都是陰性,他自己做了一些研究後,再度去就醫,他說醫生與他都認為必須跟聯邦疾控中心(CDC)聯絡,於是他做了猴痘測試,幾個小時後得知自己確診。

Ryan說:「很恐怖,我認為隨之而來的焦慮,可能更加惡化了症狀。」

當時Ryan是在華盛頓州第一位猴痘確診患者,他說當地King縣的衛生部門幫助了他,這位西雅圖King縣衛生官員說,當地猴痘個案每星期增加一倍。

Matthew Golden醫生說:「最好有至少8萬劑猴痘疫苗,但目前我們只有其中6%。」

King縣最近收到3300劑猴痘疫苗,打算分配給醫院及診所為民眾接種。

Ryan最近想接種疫苗,但衛生部門回應他不符合資格,因為他已經康復,Ryan有朋友去加拿大接種,他也打算去加拿大或其他地方接種。

Ryan說:「我們有工具可防止病毒傳播,而沒有充份使用,這讓我看著難受。」

