華盛頓州猴痘康復者講述確診經歷

【KTSF 傅景竑報導】

在華盛頓州一名猴痘康復者講述自己的確診經歷，他說單是知道自己確診，已經很覺得有巨大的焦慮。

Ryan說，他在5月份到英國旅遊，回到西雅圖5天後便開始有症狀。

Ryan說：「有怪怪的東西在皮膚上。」

他向皮膚科和家庭醫生就診，但醫生認為沒事，Ryan到一個社區診所，做了一連串的檢驗，結果都是陰性，他自己做了一些研究後，再度去就醫，他說醫生與他都認為必須跟聯邦疾控中心（CDC）聯絡，於是他做了猴痘測試，幾個小時後得知自己確診。

Ryan說：「很恐怖，我認為隨之而來的焦慮，可能更加惡化了症狀。」

當時Ryan是在華盛頓州第一位猴痘確診患者，他說當地King縣的衛生部門幫助了他，這位西雅圖King縣衛生官員說，當地猴痘個案每星期增加一倍。

Matthew Golden醫生說：「最好有至少8萬劑猴痘疫苗，但目前我們只有其中6%。」

King縣最近收到3300劑猴痘疫苗，打算分配給醫院及診所為民眾接種。

Ryan最近想接種疫苗，但衛生部門回應他不符合資格，因為他已經康復，Ryan有朋友去加拿大接種，他也打算去加拿大或其他地方接種。

Ryan說：「我們有工具可防止病毒傳播，而沒有充份使用，這讓我看著難受。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。