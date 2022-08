加州與俄勒岡州邊境爆發McKinney山火

【KTSF】

週五開始在加州與俄勒岡州邊境發生的大型山火McKinney Fire,已經燃燒超過5萬多英畝的林地,火勢完全未受控制。

McKinney山火於星期五,在靠近Oregon州邊境的96號高速公路與McKinney Creed Road開始燒。

96號高速公路稍早仍持續關閉,火場附近的Yreka社區西面部份,居民週六晚開始強制撤離,而州長紐森也宣布Siskiyou縣進入緊急狀態,以發放更多資源投入救火。

國家公園管理局表示,這場在Klamath國家森林燃燒的山火,週日稍早已延燒超過51,000多英畝林地,因高溫天氣與風勢助長,週六控制的1%火勢前功盡棄,週日稍早再次退回到0%,起火原因仍在調查中。

另一方面,在Yosemite國家公園附近延燒的Oak Fire山火,燒了一星期到週六,火勢已經有將近六成受控,蔓延將近兩萬英畝林地的大火,已摧毀至少182棟建築,目前部份撤離令已經解除,有大約700戶人家仍然停電。

