非裔女子被捕後跌出警車身亡

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佐治亞州一名有精神病記錄的非裔女子，被警方帶上警車後，從車上跌出馬路，其後傷重死亡，調查指警員沒關好車門。

從警員隨身攝錄片段可見，兩名警員為非裔女子格里爾扣上手銬時，格里爾一直大叫，強調自己沒犯事。

警員將她抬到警車旁，想將她帶上警車，期間警員一度取出電槍，命令格里爾起身，其後兩人合力將她抬上警車，再關上後座車門。

其中一名警員開車不久，發現格里爾跌出警車，下車見到格里爾臉朝地下躺在路邊，警員輕拍她但她沒反應，格里爾送院6日後傷重死亡。

接手案件的佐治亞州調查局指，警員沒有為格里爾扣上安全帶，更指車門沒有關好。

28歲的格里爾患有精神分裂，今月15日因精神問題出狀況，家人尋求協助，結果警員到場帶走格里爾。

家屬指以往求助均由救護車處理，不明白為何警員到場拘捕，又質疑在鎖上手銬的情況下，格里爾怎能打開一般無法從車內打開的警車後座門，希望找出事件真相，追究責任。

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