非裔女子被捕後跌出警車身亡

【有線新聞】

佐治亞州一名有精神病記錄的非裔女子,被警方帶上警車後,從車上跌出馬路,其後傷重死亡,調查指警員沒關好車門。

從警員隨身攝錄片段可見,兩名警員為非裔女子格里爾扣上手銬時,格里爾一直大叫,強調自己沒犯事。

警員將她抬到警車旁,想將她帶上警車,期間警員一度取出電槍,命令格里爾起身,其後兩人合力將她抬上警車,再關上後座車門。

其中一名警員開車不久,發現格里爾跌出警車,下車見到格里爾臉朝地下躺在路邊,警員輕拍她但她沒反應,格里爾送院6日後傷重死亡。

接手案件的佐治亞州調查局指,警員沒有為格里爾扣上安全帶,更指車門沒有關好。

28歲的格里爾患有精神分裂,今月15日因精神問題出狀況,家人尋求協助,結果警員到場帶走格里爾。

家屬指以往求助均由救護車處理,不明白為何警員到場拘捕,又質疑在鎖上手銬的情況下,格里爾怎能打開一般無法從車內打開的警車後座門,希望找出事件真相,追究責任。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。