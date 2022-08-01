加州K到12年級少了27萬名學生 這些學生去了哪裏

【KTSF】

加州K到12年級學生入學率從新冠疫情開始後，少了27萬名學生，這些學生到哪去了呢？

史丹佛大學教育系教授Thomas Dee所做的研究發現，加州學生註冊人數下降，原因包括搬離加州，孩子該上幼稚園，但家長沒替他們註冊，或是改成在家自學，加州最大的洛杉磯學區總監說，學生流失的情況相當嚴重。

不論這些學生跑去哪了，Dee說，這些學生的學習已經受到影響。

Dee的研究發現，數據顯示，學生經歷學習遭到中斷，錯過了早期幼兒教育會有很嚴重的後果，今年加州註冊生是20年來低於600萬，隨著各學區在疫情期間突然轉向遠距學習，由於許多家庭面臨額外的障礙，考慮替代公立學校系統或選擇推遲家中幼兒入學，導致學生註冊人數下降幅度加劇。

疫情下的遠距學習對學生影響很大，有些家長乾脆把孩子退出公立學校，但目前還不清楚有多人學生回流。

而數據也顯示，私立學校及特許學校人數也沒有明顯增加，究竟這些學生到哪裡去了？洛杉磯聯合學區發現，疫情下學區少了9千名幼稚學學生，這是一個很大的數字，迫使學區必須僱用人手，挨家挨戶的追蹤失學者，訪問家長。

有些案例是無證移民家長在疫情期間因為沒有工作機會，乾脆帶孩子回原居地，也有家長因為政治意識形態或低稅率，從加州搬到佛羅里達州，還有一個主因是，在家自學者增加，但是家長並沒有通知學區。

全加州在疫情高峰期，有3萬5千的家庭申請在家自學，隔年在家自學的人數少了，但還是有1萬5千人，學生人數下降，學校將面臨賣校舍、遣散教職員甚至關校。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。