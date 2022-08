加州K到12年級少了27萬名學生 這些學生去了哪裏

【KTSF】

加州K到12年級學生入學率從新冠疫情開始後,少了27萬名學生,這些學生到哪去了呢?

史丹佛大學教育系教授Thomas Dee所做的研究發現,加州學生註冊人數下降,原因包括搬離加州,孩子該上幼稚園,但家長沒替他們註冊,或是改成在家自學,加州最大的洛杉磯學區總監說,學生流失的情況相當嚴重。

不論這些學生跑去哪了,Dee說,這些學生的學習已經受到影響。

Dee的研究發現,數據顯示,學生經歷學習遭到中斷,錯過了早期幼兒教育會有很嚴重的後果,今年加州註冊生是20年來低於600萬,隨著各學區在疫情期間突然轉向遠距學習,由於許多家庭面臨額外的障礙,考慮替代公立學校系統或選擇推遲家中幼兒入學,導致學生註冊人數下降幅度加劇。

疫情下的遠距學習對學生影響很大,有些家長乾脆把孩子退出公立學校,但目前還不清楚有多人學生回流。

而數據也顯示,私立學校及特許學校人數也沒有明顯增加,究竟這些學生到哪裡去了?洛杉磯聯合學區發現,疫情下學區少了9千名幼稚學學生,這是一個很大的數字,迫使學區必須僱用人手,挨家挨戶的追蹤失學者,訪問家長。

有些案例是無證移民家長在疫情期間因為沒有工作機會,乾脆帶孩子回原居地,也有家長因為政治意識形態或低稅率,從加州搬到佛羅里達州,還有一個主因是,在家自學者增加,但是家長並沒有通知學區。

全加州在疫情高峰期,有3萬5千的家庭申請在家自學,隔年在家自學的人數少了,但還是有1萬5千人,學生人數下降,學校將面臨賣校舍、遣散教職員甚至關校。

