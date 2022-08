【有線新聞】

美國總統拜登再次確診新型肺炎,白宮醫生指屬於復陽個案。

拜登說:「大家好,我是拜登,今早(週六)檢測呈陽性,未來數天需要在家工作。我感覺不錯,一切良好。」

拜登在社交平台報平安,指自己沒有病徵,但會接受隔離以保障他人安全。

79歲的拜登曾於一個多星期前確診,至周三康復、恢復公開活動。白宮醫生指他這次確診屬於「復陽」個案,指有小部分服用輝瑞新型肺炎口服藥的患者會出現這個情況,強調拜登感覺良好、沒有病徵,毋須恢復療程。

