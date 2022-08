【KTSF】

灣區週一下驟雨,部分地區甚至出現零散雷暴,現在是8月夏季,為什麼會下雨呢?

灣區週一天氣不穩定,有零散驟雨,部分地區閃電和打雷,增加了山火的危險。

國家氣象局表示,來自熱帶地區的季候風帶來大量的濕氣(monsoonal moisture),因此下驟雨和有雷暴,預測週二不會下雨,但有雲、氣溫會較涼。

星期三到週末,灣區氣溫會逐漸恢復正常,內陸地區日間最高氣溫華氏90多度。

