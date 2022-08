報告指灣區最低工資人士租住2房單位 要打三份工才能負擔（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

有報告指出,在灣區領最低工資的人士,想租一個2房住屋單位,至少要打三份全職工作才足以應付。

由全國低收入住屋聯盟(National Low Income Housing Coalition)所做的報告指出,要在舊金山區全國最貴的都會區,即包含Marin及San Mateo縣租住一個兩房單位,租戶收入要達到每小時61.5元才夠支付租金,如果是領加州法定最低收入每小時15元的話,就需要做4份全職,以全職每星期40小時來計算,結果是一星期只可以有8小時睡眠時間。

南灣Santa Clara縣的情況也類似,租住戶收入要達到每小時55.15元,Alameda及Contra Costa縣就稍微好一點,租戶收入時薪達43.73元就可以應付,即大概做3份至3份半最低工資工作就夠。

聯盟行政總裁Diane Yentel指,雖然低收入者住屋開銷比去年微跌,但通貨膨脹令食物及基本生活用品、汽油等價格上升,令大眾在付租金與購買生活品之間要作出取捨。

這份年度報告是以該地區一般質素的租盤市場租金為基準作計算,所以結論比標準質素的租盤租金中位數略微低一點。

報告指2房單位租金,舊金山、San Mateo及Marin縣每月租金3,198元,Alameda及Contra Costa縣2,274元,Santa Clara縣是2,868元。

南加州眾議員Maxine Waters就抨擊國會及白宮本週達成共識,大額撥款打擊通脹,減慢氣候變化及增加醫療資源,但就只撥出10億去解決住屋問題,遠低於議員本來提出的150億預算,對此感到非常失望。

