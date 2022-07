【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠社區促進會 (OCIC)週六在奧克蘭華埠舉行七夕夏日街會,而舊金山(三藩市)Exploratorium探索博物館將會舉行新的展覽。

七夕夏日街會將於7月30日星期六上午10時至下午5時舉行,地點是第9街,介乎Franklin到Alice街之間。

屋崙華埠社區促進會預計至少有1萬人參加街會,屆時將有20多個食品攤位和50多家代表華埠的商業參加,又會有表演節目。

現場有免費新型肺炎檢測和疫苗接種。,還將有一個關於亞裔團結一致對抗仇恨亞裔的圖片展。

另一方面,從下星期五8月12日開始,舊金山探索館舉行一個名為黑盒的新展覽,大家可以在黑河的空間,聆聽不同的水韻例如冰川融化,從而親身感受到氣候變化。

