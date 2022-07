加州大學Hastings法學院校董會決定修改校名

【KTSF 毛皓延報導】

加州大學Hastings法學院的校董會決定修改校名,除去Hastings這個名字。

UC Hastings校董會週三投票一致通過取消“Hastings”這個姓氏,並建議新的校名為加州大學三藩市法學院(UC College of the Law, San Francisco)。

事前一個調查法學院歷史的委員會發現,創立法學院的Serranus Clinton Hastings,有份參與在1850年期間,在加州Mendocino縣一個屠殺原住民的行動。

更改校名的過程經歷一段時間,包括多次會議,和從數十人中聽取意見,在委員會收到的信件中,有78%支持改名。

Round Valley原住民委員會也同意改名計劃,除了改校名之外,校方也表示,在和受到影響的原住民社區,建立恢復正義的措施。

校董會成員也建議,將法學院的圖書館以原著民的名字命名。

前任舊金山市長Willie Brown和副總統賀錦麗,都畢業於Hastings法學院。

如更改校名的計劃得到加州議會批准,和州長簽署生效,新的校名將於明年1月開始啟用。

