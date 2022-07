【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)列治文區發生搶劫案,匪徒打碎一架車的玻璃,搶走車內的財物,整個犯案過程被拍下。

事發經過被市民拍下,社交媒體用戶SFstreets415提供的片段顯示,一名穿著黑色連帽外套,藍色牛仔褲的男子,於幾秒內擊碎一架車的玻璃,偷走車內一個背囊,然後上了一架停在旁邊接應的白色房車逃去。

根據警方,案發於7月27日舊金山列治文區21夾Geary Avenue,現場可見玻璃碎散佈一地,仍未清理。

警方指,事主當時將租車停泊於街邊,回到車的時候,發現車被人爆竊,車上大量個人財物都不翼而飛。

事主於下午約2點24分去到列治文區警察分局報警,警方正調查案件,未有作出拘捕。

