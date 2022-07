舊金山8月1日全市進入緊急狀態應對猴痘病情（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於迅速上升的猴痘病例,舊金山(三藩市)市長布里德,以及舊金山公共衛生部宣布全市8月1日進入緊急狀態,以應對猴痘病情。

布里德週四宣布猴痘為舊金山的突發公共衛生事件,她表示,全市在8月1日進入緊急狀態,以應對猴痘病情。

今次的緊急狀態與Covid期間的限制不同,市長強調,緊急狀態僅側重於獲得應對病毒的資源,即是調動城市資源,加快緊急計劃,精簡人員配置,協調全市機構,未來向州和聯邦政府報銷費用,此外也要提高舊金山市民對阻止猴痘傳播的意識。

舊金山現時有281宗疑似和確診的猴痘病例,佔加州病例的33%,布里德還提到,全國猴痘疫苗短缺的問題。

布里德說:「我們想做的就是防止病例增加,而解決方案就是疫苗,我們希望並確保每個要求接種疫苗的人都能接種。」

舊金山公共衛生部表示,全市暫時只收到了大約1萬2千劑疫苗,而舊金山最初的要求是3萬5千劑猴痘疫苗,預計在今週將收到4千2百多劑。

雖然猴痘不像COVID-19那樣容易傳播,但世界衛生組織在上週六宣布它為全球公共衛生緊急事件。

另一方面,雖然猴痘病毒會影響所有人,但數據顯示,猴痘病毒在舊金山的LGTBQ社區以更高的速度顯著傳播,和不成比例地影響的拉美裔社區,布里德表示,將為舊金山的LGTBQ社群提供足夠的支持。

