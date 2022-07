【KTSF】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo再度確診新型肺炎。

Liccardo發推文表示,自己再度確診,病癥輕微,他說對於他在這幾天潛伏期間,可能傳播給身邊人覺得抱歉。

Liccardo本星期三曾出席一個記者會,批評該縣推行減少監獄人口的政策。

今次是Liccardo不足三個月內第二次確診新型肺炎,對上一次確診是5月23日。

