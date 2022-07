柬埔寨移民謀殺罪刑滿面臨遣返 社區人士求情續留美國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一名自小從柬埔寨移民來美國的男子,因為犯下謀殺罪坐牢,但是服刑期滿之後,正等候被遣送到柬埔寨,一群社區人士目前要求州長赦免他的罪行,讓他能夠在美國社會生活。

週四上午,聚集在奧克蘭的州府的大樓外,要為柬埔寨裔男子Phoeun You要求州長赦免他的罪行,Phoeun You的父母親也有在場。

Phoeun You 4歲時隨著家人,逃避紅色高棉(赤柬)的屠殺,經泰國逃到美國。

Phoeun You在南加州長大,加入幫派,在1995年殺人被定罪,21歲入獄,現在48歲,在監獄生活期間取得大學文憑,並成為危機輔導員,也幫助其他囚犯精神上的康復。

前囚犯說:「Phoeun非常關懷別人,當我和他在San Quentin監獄時,他是第一個幫助我,找到往自由的路途的人,現在我感到傷心,因為我必須站在這裡,為他爭取他的自由,他應該在這裡跟我們在一起

另一名出席者說:「在冥想結束時我首先想到的是,這個人必須在監獄外幫助社區,因為他是一個真正的領袖,一個大家都尊敬並肯聆聽的人

服刑期滿,被送到移民和海關執法局ICE在Bakersfield的設施,等待被遣送到柬埔寨,一個他不認識的國家。

奧克蘭市議會本週一致通過,促請州長紐森赦免他的罪行,讓他能能夠留在加州生活。

加州參議員Nancy Skinner和威善高,還有奧克蘭市長Libby Schaaf,也都致函州長表達他們的支持。

要是州長沒有行動,Phoeun You將在兩個星期內遣送到柬埔寨。

