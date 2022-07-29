柬埔寨移民謀殺罪刑滿面臨遣返 社區人士求情續留美國（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一名自小從柬埔寨移民來美國的男子，因為犯下謀殺罪坐牢，但是服刑期滿之後，正等候被遣送到柬埔寨，一群社區人士目前要求州長赦免他的罪行，讓他能夠在美國社會生活。

週四上午，聚集在奧克蘭的州府的大樓外，要為柬埔寨裔男子Phoeun You要求州長赦免他的罪行，Phoeun You的父母親也有在場。

Phoeun You 4歲時隨著家人，逃避紅色高棉（赤柬）的屠殺，經泰國逃到美國。

Phoeun You在南加州長大，加入幫派，在1995年殺人被定罪，21歲入獄，現在48歲，在監獄生活期間取得大學文憑，並成為危機輔導員，也幫助其他囚犯精神上的康復。

前囚犯說：「Phoeun非常關懷別人，當我和他在San Quentin監獄時，他是第一個幫助我，找到往自由的路途的人，現在我感到傷心，因為我必須站在這裡，為他爭取他的自由，他應該在這裡跟我們在一起

另一名出席者說：「在冥想結束時我首先想到的是，這個人必須在監獄外幫助社區，因為他是一個真正的領袖，一個大家都尊敬並肯聆聽的人

服刑期滿，被送到移民和海關執法局ICE在Bakersfield的設施，等待被遣送到柬埔寨，一個他不認識的國家。

奧克蘭市議會本週一致通過，促請州長紐森赦免他的罪行，讓他能能夠留在加州生活。

加州參議員Nancy Skinner和威善高，還有奧克蘭市長Libby Schaaf，也都致函州長表達他們的支持。

要是州長沒有行動，Phoeun You將在兩個星期內遣送到柬埔寨。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。