Milbrae設立紀念碑紀念泛美航空七號班機罹難者（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

泛美航空七號班機在65年前從舊金山國際機場起飛,目的地夏威夷檀香山,但在太平洋因不明原因遇上空難,今年Milbrae市將為罹難者在當地設立紀念碑。

泛美航空七號班機,在1957年11月8號,從舊金山前往檀香山的路上失去通訊,機上總共44位人員及乘客中,搜救團隊事後只有找到19具屍體,其中幾位也是舊金山灣區的居民,但官方在超過半個世紀來遲遲無法結案,只有提供幾種理論,包括鬆散的維修規範,導致航空安全遭受威脅。

今年Millbrae市將在當地為罹難者設立紀念碑,並且宣導現代飛航安全的重要性。

Millbrae市政府在這週通過建設紀念碑的計劃,預計在機場對面的Marina Vista Park設立,費用將由泛美航空七號班機紀念組織支付。

紀念組織大多是由罹難者家屬及熱心人士組成,他們表示,許多罹難者多年來沒有安葬的地方,也值得被紀念,因此他們在網上集資平台GoFundMe向大眾募款,希望達到11,000元的目標。

雖然在65年後,泛美七號班機空難還是一個謎,但組織及市府希望透過Millbrae的紀念碑,給罹難者及家屬一份交代。

