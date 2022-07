MIRROR演唱會意外 據悉舞者四肢癱瘓腦出血

【有線新聞】

MIRROR紅館演唱會第四場,有螢幕跌落舞台壓倒兩名舞蹈員,其中一人頸部受傷、情況嚴重,據了解初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折。政府指示暫停演唱會;主辦單位道歉,承諾徹查事件,如果有可疑或不當行為會報警;九龍城警區重案組跟進調查。

MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆正在唱歌曲《Elevator》時 ,一塊4米乘4米的大螢幕下墮,壓到至少兩名舞蹈員。離遠看,繫着螢幕的鋼纜先鬆脫之後墮下,先擊中一個舞蹈員,再倒下壓倒另一名舞蹈員。

主辦方宣布發生嚴重事故,腰斬演唱會,MIRROR經理人黃慧君說:「我們現在有要處理的事,希望你們有秩序離場,對不起。」工作人員為兩名傷者急救,其中一人左手有移動,消防及警員之後到場。觀眾之後陸續離開紅館,有人相擁痛哭。

傷者送往伊利沙伯醫院治理,其中一人要固定頸部。據了解他頸部受傷、情況嚴重,初步診斷四肢癱瘓、腦出血、頸椎骨折;另一人輕微擦損及拉傷肌肉。MIRROR經理人黃慧君到醫院了解,傷者親友在病房外等候消息。

主辦單位到深切治療部探望傷者,就事件鞠躬道歉,MakerVille行政總裁魯庭暉說:「我們再一次鄭重致歉。舞蹈員阿MO(李啟言)在深切治療部,現在清醒,可以與醫生溝通,我們對事件會非常認真處理,我們承諾會徹底找出原因。」

主辦單位說會調查事件有沒有人為疏忽,如果發現可疑或不當行為會報警處理。盈科拓展主席李澤楷說會嚴肅跟進今次事故,公司會承擔傷者醫療費及盡力提供協助。

