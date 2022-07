8月學生陸續開學 研究指大部分學生未接種完整疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

8月份就快來臨了,學生即將返回校園上課,但變種病毒株BA.5引起的新型肺炎個案有增加的趨勢,同時最新研究顯示,大部分學生仍然未接種完整疫苗。

在康乃狄克州的Newington縣,學校張貼需要佩戴口罩的告示。

Newington校區的老師Mallory Letourneau說:「很高興終於回到校園,當學生們脫下口罩的時候,就見到他們的笑臉,比在螢光幕面前授課更好。」

根據一項CNN的分析,全國少過一半兒童和青少年接種完整疫苗,而接種了加強劑的只佔這個年齡層的一成。

拜登政府呼籲5歲或以上的兒童應該接種加強劑。

Kaiser家庭基金會最新的調查指出,育有5至11歲兒童的家長,有37%的受訪者表示不會讓子女接種疫苗,而育有12歲至17歲兒童的家長之中,將近三成的家長表示不會讓子女接種新型肺炎疫苗,而世衛就呼籲所有人不分年齡都應該接種疫苗。

世界衛生組織總幹事Tedros Adhanom Ghebreyesus說:「假如很多醫護人員、長者和其他高風險的人土仍然未接種疫苗,會對醫療系統造成很大壓力,及影響全球疫情,這是很實在的。」

