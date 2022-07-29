Mega Million派巨額獎金 中獎幸運兒要繳多少稅

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連續29期無人中頭獎的Mega Millions週五晚開彩，頭獎已達到12億8千萬元，帶大家看一個加油站的投注情況，和講解一下獎金稅務的事項。

連續29期無人中頭獎的Mega Millions頭獎，週五晚將會開彩，彩池已衝破12億8千萬元，本台記者見到華埠的投注站亦人頭湧湧，看來大家都頗為緊張。

在螢幕上顯示的頭獎獎金，因為沒有足夠的數字去顯示，所以大家見到本期獎金今仍停留在9.99億。

在官方網站顯示，得獎者一次過領取現金，除去獎金稅項將會超過7億元，若週五沒有人中獎，獎金將繼續累積。

聖荷西州立大學教授Caroline Chen表示，如果真的中獎的話，你可選擇一次過或分30次分期領取，但多數情況，幸運兒傾向於一次過領取，如果你決定你想要一次過領取，以官方網站所列出的現金價值為起點，然後在該現金價值之後，仍需要扣除聯邦稅和州稅。

Chen說：「初始預扣（獎金）稅，將是現金價值的24%，然後按37%的邊際稅率徵稅。」

而邊際稅率就取決於你的收入和家庭狀況，其後如果你住的州要為獎金交州税的話，你就要就交州稅，不過教授指加州不需為獎金而交州税，但如果分期領獎的情況又如何呢？

Chen說：「第二種選擇是按年領，彩票公司將要求分30年領取，但如果你選擇30年領取的話，實際上將收到全部的12億元。」

但即使七除八扣後，相信中獎者最終到手的金額，也比絕大部份人一輩子見過的錢還要多得多。

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