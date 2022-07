Mega Million派巨額獎金 中獎幸運兒要繳多少稅

【KTSF】

連續29期無人中頭獎的Mega Millions週五晚開彩,頭獎已達到12億8千萬元,帶大家看一個加油站的投注情況,和講解一下獎金稅務的事項。

連續29期無人中頭獎的Mega Millions頭獎,週五晚將會開彩,彩池已衝破12億8千萬元,本台記者見到華埠的投注站亦人頭湧湧,看來大家都頗為緊張。

在螢幕上顯示的頭獎獎金,因為沒有足夠的數字去顯示,所以大家見到本期獎金今仍停留在9.99億。

在官方網站顯示,得獎者一次過領取現金,除去獎金稅項將會超過7億元,若週五沒有人中獎,獎金將繼續累積。

聖荷西州立大學教授Caroline Chen表示,如果真的中獎的話,你可選擇一次過或分30次分期領取,但多數情況,幸運兒傾向於一次過領取,如果你決定你想要一次過領取,以官方網站所列出的現金價值為起點,然後在該現金價值之後,仍需要扣除聯邦稅和州稅。

Chen說:「初始預扣(獎金)稅,將是現金價值的24%,然後按37%的邊際稅率徵稅。」

而邊際稅率就取決於你的收入和家庭狀況,其後如果你住的州要為獎金交州税的話,你就要就交州稅,不過教授指加州不需為獎金而交州税,但如果分期領獎的情況又如何呢?

Chen說:「第二種選擇是按年領,彩票公司將要求分30年領取,但如果你選擇30年領取的話,實際上將收到全部的12億元。」

但即使七除八扣後,相信中獎者最終到手的金額,也比絕大部份人一輩子見過的錢還要多得多。

