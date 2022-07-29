Laney社區學院本學期免學費 將於奧克蘭華埠亞洲文化中心開班（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Laney College本年秋季學期的學費及課本費用全免，亦將會於奧克蘭華埠亞洲文化中心開班，教導電腦及ESL英文班。

位於Lake Merritt附近的社區大學Laney College，今年秋季學期的學費將會免費，除了免學費之外，校方也為學生提供多種優惠。

Laney College學生服務處副主席Marlon Hall說：「學費和費用全免，還提供免費書本，一部免費手提電腦，免費Wifi網絡路由器，因為很多學生都沒有良好的Wifi網絡連接，免費食物和巴士通行證，好讓學生能往返學校。」

Hall表示，校方亦將會在奧克蘭華埠位於富興中心裡面的亞洲文化中心開班，教授ESL英文及電腦班，而電腦班的學分，可以用作轉校到四年制大學。

他指出，奧克蘭市三成居民是亞太裔，社區學院想幫助亞太裔融入社區留在社區，為他們提供安全、無障礙的地方，追求學業及事業上的目標。

他表示，收生的人數有增加。

Hall說：「任何有興趣的學生，我們都來者不拒，學生申請入學沒有期限，我想現時我們的收生比去年升多了五成，我們的收生人數在增加。」

Hall表示，自己40多年前亦是社區大學學生。

Hall說：「社區大學是個很好的跳板，能帶你去人生的下一階段，Laney College是一所好學校，我們作為東灣社區一份子，想有更多人有歸屬感，我們希望幫助打工的人更上層樓，減低罪案率，使社區有更多受過教育的人。」

他說，有興趣申請的市民，可以去到Laney College的歡迎中心，或者到學校網站申請入學，網址是Laney.edu/enroll

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