Laney社區學院本學期免學費 將於奧克蘭華埠亞洲文化中心開班（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)Laney College本年秋季學期的學費及課本費用全免,亦將會於奧克蘭華埠亞洲文化中心開班,教導電腦及ESL英文班。

位於Lake Merritt附近的社區大學Laney College,今年秋季學期的學費將會免費,除了免學費之外,校方也為學生提供多種優惠。

Laney College學生服務處副主席Marlon Hall說:「學費和費用全免,還提供免費書本,一部免費手提電腦,免費Wifi網絡路由器,因為很多學生都沒有良好的Wifi網絡連接,免費食物和巴士通行證,好讓學生能往返學校。」

Hall表示,校方亦將會在奧克蘭華埠位於富興中心裡面的亞洲文化中心開班,教授ESL英文及電腦班,而電腦班的學分,可以用作轉校到四年制大學。

他指出,奧克蘭市三成居民是亞太裔,社區學院想幫助亞太裔融入社區留在社區,為他們提供安全、無障礙的地方,追求學業及事業上的目標。

他表示,收生的人數有增加。

Hall說:「任何有興趣的學生,我們都來者不拒,學生申請入學沒有期限,我想現時我們的收生比去年升多了五成,我們的收生人數在增加。」

Hall表示,自己40多年前亦是社區大學學生。

Hall說:「社區大學是個很好的跳板,能帶你去人生的下一階段,Laney College是一所好學校,我們作為東灣社區一份子,想有更多人有歸屬感,我們希望幫助打工的人更上層樓,減低罪案率,使社區有更多受過教育的人。」

他說,有興趣申請的市民,可以去到Laney College的歡迎中心,或者到學校網站申請入學,網址是Laney.edu/enroll

