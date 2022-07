肯塔基州暴雨成災 死亡人數升至16人

【KTSF 張擎鳳報導】

肯塔基州暴雨成災,東部災區的死亡人數已達到16人,預計傷亡數字還會上升,肯塔基州州長到災區一些城鎮視察,他表示,從未見過這般慘況,而拜登總統就宣布肯塔基州進入重大災難狀態。

山洪摧毀肯塔基州東部多處地區,慘狀隨處可見,搜救人員繼續找尋這次大水災的倖存者。

肯塔基州州長Andy Beshear說:「我已視察了至少三個受災地區,這是最惡劣的

Beshear說,救援人員的任務將非常艱難,受災家庭也一樣。

Beshear說:「水淹數百房屋、球場、公園、店鋪,我認為是我們在該地區前所未見,許多地方完全無法通行。」

多條道路仍處於水下,在某些地區幾乎無法加予救援。

洪水沖走橋樑,成千上萬人家斷電,一些居民被迫爬上屋頂等待救援。

總統批准了州長的請求,宣布肯塔基州進入緊急重大災難狀態,給予聯邦援助。

在肯塔基州的Hazard市,市長說截至週五早上,該市9座橋樑中,有7座無法通行。

Hazard市長Donald Mobelini說:「你聽到的故事或真或假,接下來的三天會有所交代。」

暴雨陸續有來,預計當地還會有多1到3英寸降雨,給災區帶來另一次打擊。

