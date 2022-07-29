肯塔基州暴雨成災 死亡人數升至16人

【KTSF 張擎鳳報導】
肯塔基州暴雨成災，東部災區的死亡人數已達到16人，預計傷亡數字還會上升，肯塔基州州長到災區一些城鎮視察，他表示，從未見過這般慘況，而拜登總統就宣布肯塔基州進入重大災難狀態。
山洪摧毀肯塔基州東部多處地區，慘狀隨處可見，搜救人員繼續找尋這次大水災的倖存者。
肯塔基州州長Andy Beshear說：「我已視察了至少三個受災地區，這是最惡劣的
Beshear說，救援人員的任務將非常艱難，受災家庭也一樣。
Beshear說：「水淹數百房屋、球場、公園、店鋪，我認為是我們在該地區前所未見，許多地方完全無法通行。」
多條道路仍處於水下，在某些地區幾乎無法加予救援。
洪水沖走橋樑，成千上萬人家斷電，一些居民被迫爬上屋頂等待救援。
總統批准了州長的請求，宣布肯塔基州進入緊急重大災難狀態，給予聯邦援助。
在肯塔基州的Hazard市，市長說截至週五早上，該市9座橋樑中，有7座無法通行。
Hazard市長Donald Mobelini說：「你聽到的故事或真或假，接下來的三天會有所交代。」
暴雨陸續有來，預計當地還會有多1到3英寸降雨，給災區帶來另一次打擊。
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