Jet Blue航空宣布收購Spirit航空

【KTSF 張擎鳯報導】

Jet Blue航空宣布會收購Spirit航空，從而組成美國第五大的航空公司，而週三，Spirit與Frontier航空的合併案已取消，Spirit也一改之前的態度，不再反對Jet Blue的收購。

2月時，Spirit與Frontier航空提出了合併計劃，但該計劃從未獲得Spirit公司股東的全力支持，因為Jet Blue提出的37億美元全現金收購價，遠高於Frontier的報價。

目前尚不清楚拜登政府將如何回應Jet Blue的收購提案，它可能會因反壟斷問題而阻止這項交易。

Jet Blue必須說服政府相信，他們同Spirit合併，只會更有利於市場競爭。

Jet Blue表示，同Spirit航空合併，會大力促進業務成長，令更多消費者可以享受低票價及良好的服務，並有更多的航線可供選擇。

但有旅遊業專家就認為，票價未必會下降，他們指出，Frontier與Spirit同為廉航，合併不會導致機票更貴，而Jet Blue的票價雖然比大型航空公司的便宜，但仍然貴過兩家廉航的機票。

在此之前，美國十間最大的航空公司，合併成四間超巨型航空公司，控制美國航空交通的八成，而Jet Blue一旦與Spirit合併，就會成為美國第五大的航空公司。

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