Jet Blue航空宣布收購Spirit航空

【KTSF 張擎鳯報導】

Jet Blue航空宣布會收購Spirit航空,從而組成美國第五大的航空公司,而週三,Spirit與Frontier航空的合併案已取消,Spirit也一改之前的態度,不再反對Jet Blue的收購。

2月時,Spirit與Frontier航空提出了合併計劃,但該計劃從未獲得Spirit公司股東的全力支持,因為Jet Blue提出的37億美元全現金收購價,遠高於Frontier的報價。

目前尚不清楚拜登政府將如何回應Jet Blue的收購提案,它可能會因反壟斷問題而阻止這項交易。

Jet Blue必須說服政府相信,他們同Spirit合併,只會更有利於市場競爭。

Jet Blue表示,同Spirit航空合併,會大力促進業務成長,令更多消費者可以享受低票價及良好的服務,並有更多的航線可供選擇。

但有旅遊業專家就認為,票價未必會下降,他們指出,Frontier與Spirit同為廉航,合併不會導致機票更貴,而Jet Blue的票價雖然比大型航空公司的便宜,但仍然貴過兩家廉航的機票。

在此之前,美國十間最大的航空公司,合併成四間超巨型航空公司,控制美國航空交通的八成,而Jet Blue一旦與Spirit合併,就會成為美國第五大的航空公司。

