舊金山非公民家長投票權面臨法律訴訟（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

今年年頭，舊金山（三藩市）非公民家長投票權面臨法律訴訟，週四舉行聽證會，判決結果可能會決定舊金山數以千計的移民家長是否可以繼續投票。

2016年11月，舊金山選民通過了N提案，允許包括無證人士在內的非公民，有條件參與聯合學區的教育委員會的選舉，這項權利在上年年底獲永久實行，但有兩個保守派團體對這項法例提出法律訴訟，認為N提案同加州法律有抵觸，因為加州的法律只容許美國公民投票。

週四的法庭聆訊中，法官似乎認同這個觀點，法官向市府副律師指出，加州憲法有這個規定，問市府如何克服？市府副律師就回答，多加一類選民同加州憲法的措辭並無衝突，而加州也容許地方自理市政事務，如地方選舉等。

但法官接著指出，某人是否合資格投票，這個關乎州法律，因此為州所關注。

舊金山華人權益促進會CAA和移民家長投票協作的組織，週四在法院門外舉行集會，聲援非公民的學生家長的投票權利。

林明利是一位移民家長，他的孩子在今年秋季開始上高中，林明利支持市府反對這項訴訟，他希望能夠在女兒的教育中對校區行使他的發言權，林明利已三次在校區教委會選舉中投票。

CAA經濟正義項目經理林明利說：「今天是因為有一個團體，說非居民投票是錯誤的，所以他們要法庭來解決這個問題，我不知道法庭會怎麼樣去決定這個檔案，不過我希望法庭認識到非公民有也應該有權利投票，來決定他們的孩子的教育方向。」

華人權益促進會指，這類的起訴訟，與近年在全國各地共和黨人打壓選民的策略一致，華人權益促進會的移民權益項目經理吳雨泊（Jose Ng）表示，發起訴訟的人應該來自共和黨，或保守派人士，他指在舊金山是一個移民城市，很多的父母不一定有入籍這個選擇，許多移民父母在他們的孩子高中畢業前無法成為美國公民，而有部份人則沒有入籍的途徑。

吳雨泊說：「如果你要在美國，要成為一個公民，首先是有一個渠道去成為公民，因為舊金山有許多無證移民，暫時好多家長的小孩都在舊金山校區讀書，第二就是如果你未有渠道，甚至以移民身份，可能是工作簽證的。」

他就舉例指，很多在矽谷上班的工程師，在等綠卡的過程可能是10多年，他們就不能參與孩子的整個教育過程。

吳雨泊指，法院週四暫時未有決定，但很快會有結果。

吳雨泊說：「如果我們稍後時間知道結果後，我相信代表非公民家長，舊金山居民一方的市府律師，邱信福團隊會提出上訴，因為我們覺得這法例是符合加州憲法和是合法和合理，我們應該給予舊金山居民去決定，到底舊金山非公民家長有沒有權利在校委員會投票的。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。