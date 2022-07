舊金山非公民家長投票權面臨法律訴訟（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

今年年頭,舊金山(三藩市)非公民家長投票權面臨法律訴訟,週四舉行聽證會,判決結果可能會決定舊金山數以千計的移民家長是否可以繼續投票。

2016年11月,舊金山選民通過了N提案,允許包括無證人士在內的非公民,有條件參與聯合學區的教育委員會的選舉,這項權利在上年年底獲永久實行,但有兩個保守派團體對這項法例提出法律訴訟,認為N提案同加州法律有抵觸,因為加州的法律只容許美國公民投票。

週四的法庭聆訊中,法官似乎認同這個觀點,法官向市府副律師指出,加州憲法有這個規定,問市府如何克服?市府副律師就回答,多加一類選民同加州憲法的措辭並無衝突,而加州也容許地方自理市政事務,如地方選舉等。

但法官接著指出,某人是否合資格投票,這個關乎州法律,因此為州所關注。

舊金山華人權益促進會CAA和移民家長投票協作的組織,週四在法院門外舉行集會,聲援非公民的學生家長的投票權利。

林明利是一位移民家長,他的孩子在今年秋季開始上高中,林明利支持市府反對這項訴訟,他希望能夠在女兒的教育中對校區行使他的發言權,林明利已三次在校區教委會選舉中投票。

CAA經濟正義項目經理林明利說:「今天是因為有一個團體,說非居民投票是錯誤的,所以他們要法庭來解決這個問題,我不知道法庭會怎麼樣去決定這個檔案,不過我希望法庭認識到非公民有也應該有權利投票,來決定他們的孩子的教育方向。」

華人權益促進會指,這類的起訴訟,與近年在全國各地共和黨人打壓選民的策略一致,華人權益促進會的移民權益項目經理吳雨泊(Jose Ng)表示,發起訴訟的人應該來自共和黨,或保守派人士,他指在舊金山是一個移民城市,很多的父母不一定有入籍這個選擇,許多移民父母在他們的孩子高中畢業前無法成為美國公民,而有部份人則沒有入籍的途徑。

吳雨泊說:「如果你要在美國,要成為一個公民,首先是有一個渠道去成為公民,因為舊金山有許多無證移民,暫時好多家長的小孩都在舊金山校區讀書,第二就是如果你未有渠道,甚至以移民身份,可能是工作簽證的。」

他就舉例指,很多在矽谷上班的工程師,在等綠卡的過程可能是10多年,他們就不能參與孩子的整個教育過程。

吳雨泊指,法院週四暫時未有決定,但很快會有結果。

吳雨泊說:「如果我們稍後時間知道結果後,我相信代表非公民家長,舊金山居民一方的市府律師,邱信福團隊會提出上訴,因為我們覺得這法例是符合加州憲法和是合法和合理,我們應該給予舊金山居民去決定,到底舊金山非公民家長有沒有權利在校委員會投票的。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。