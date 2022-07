MIRROR演唱會意外 港特首指會安排海外家屬探傷者

【有線新聞】

香港特區行政長官李家超要求相關部門迅速調查事件,並會安排傷者在海外的家屬抵港後到醫院探望。文體旅遊局局長楊潤雄就說,會找專家協助調查,強調要追究到底。

李家超在意外發生後兩小時發聲明說感到震驚,要求文體旅遊局調查事件。

他之後再主動見記者,李家超說:「第一,行動和調查一定要迅速;第二,我們要全面及廣泛地處理事件;第三,高層介入,確保事件得到重視和妥當處理是重要。至於傷者家人在外地來香港,我們會給予充足協助,而事實上我們的醫務衞生局已經主動聯絡他的家人,提出他來到香港時,我們會安排他去醫院探望。」

文體旅遊局局長楊潤雄及勞福局局長孫玉菡就到過紅館視察,說兩條吊著螢幕的鋼索斷了一條。工作小組會調查意外成因,及檢視制度將來可以如何改善,預計要數個星期。

楊潤雄說:「那條鋼索斷了,斷裂的原因是甚麼?我們可能要拿去做檢測,可能要找些專家做研究。運作上有問題?質料本身有問題?哪一個環節出錯或者誰人要負責,我覺得可能是言之尚早。」

接下來8月中,紅館仍有另一位歌手的演唱會,楊潤雄被問到這些演出會否受影響,他說會與租用者商討場地設計,避免同類事件再發生。

MIRROR演唱會總綵排時,已經有舞蹈員因為舞台機關意外受傷入院。到公開演出,首兩場演出都被觀眾質疑舞台機關不安全,MIRROR成員Frankie更失足跌落台。

楊潤雄說:「康文署同事是知悉的,我地亦曾經與勞工處同事做過一些檢視,亦向主辦單位提出了要改善的意見。在法例下我們會嚴格執行,誰人需要負責,我們一定會追究到底。可能政府(的人)又好,或不是政府的人也好,或外面的人也好,總之我們會跟足責任及法例,嚴格執行,嚴肅跟進。」

勞工處事發後通宵在紅館蒐證,說會從有否人違反職安健條例調查,並要求主辦單位匯報如何安全拆除仍然懸掛的螢幕。

醫務衞生局說聯絡了傷者家屬,他們已預約航班及檢疫酒店,當局會按現行機制提供協助,讓家屬在抵港後完成檢疫程序,取得陰性檢測結果及檢疫令後盡快到醫院探望。

