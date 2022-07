【KTSF】

內華達州拉斯維加斯週四晚受嚴重強風暴雨連夜侵襲,當地發生大水浸,多間賭場內出現天花漏水,慘變成「瀑布」。

國家氣象局表示,一般風暴正從北方延伸到內華達州拉斯維加斯,週四晚為當地帶來了一英寸降雨量,風速高達每小時55英里,當地除了出現多區大水淹外,多間賭場內出現天花漏水,導致賭場內也出現嚴重水淹。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。