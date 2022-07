Daly City有匪徒光天化日下搶走亞裔長者手錶（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City發生持械搶劫案,匪徒光天化日下搶走一名亞裔長者的手錶,期間還用槍柄打男事主,過程被閉路電視拍攝下來。

視頻中,匪徒向男事主說:「把手錶給我,把手錶給我,否則我向你開槍。」

匪徒還不止一次用槍柄擊打事主。

Daly City警方表示,週四下午4時半左右,警員接報到Skyline Drive 1300號路段,男事主受了傷,在現場接受治療,匪徒搶走男事主的手錶後,乘坐一輛接應的紅色汽車逃走。

Asian elder is pistol whipped multiple times and attacked for his watch in Daly City, a city next to San Francisco, by a young thug. The daughter sent us the video and said it happened at 430pm yesterday. Our lives matter so we must keep raising awareness. pic.twitter.com/Px2M5Argmx

— Asian Crime Report (@activeasian) July 29, 2022