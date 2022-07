【KTSF】

舊金山加大(三藩市加大)的一項調查發現,因為民眾廣泛使用新冠肺炎的居家病毒檢測,有大約八成的檢測結果沒有通報。

舊金山加大的新冠肺炎公民科學研究,在研究全國自2020年取得的數據發現,雖然大約八成的病毒檢測沒有向官方報告結果,但是居家檢測的確診率和核酸病毒檢測的確診率相近。

根據Johns Hopkins大學的統計,全國目前的確診率為17%,UCSF傳染病學教授Mark Pletcher表示,美國目前對病毒的監控有效,而目前擔憂感染病毒的人,主要是因為害怕個人經濟狀況受疾病的影響。

研究也指出,目前確診的病例,只有12%是在出現病症的三天內做病毒檢測。

