灣區舉行美中關係挑戰與機遇論壇 中國駐舊金山總領事出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的這一天,灣區週四傍晚也有一場論壇,討論美中關係的挑戰與機遇,新上任的中國駐舊金山總領事張建敏應邀出席。

週四傍晚的論壇,在南舊金山市的一家餐廳登場,由前舊金山市長Willie Brown,以及美國潮商基金會理事長林志斯共同主持,並舉辦履新晚宴,歡迎日前到任的張建敏。

不少與會人士都認為,美中關係目前處於緊張狀態,需要更多的溝通和合作。

張建敏說:「我們希望兩邊能合作,為了我們的共同利益,以及為了全世界的和平、穩定、發展和繁榮,我還是很樂觀。」

舊金山前市長布朗(Willie Brown)說:「是的,目前正處於緊張狀態,但也處於一個清楚的過程,就是最終將會連結出解決之道,美中在本世紀過去25年,已解決了先前75年來存在的問題,它們變得比以前更為強大,而且為它們的人民和國家變得更具生產力,我認為它們在經濟上的緊密連結,是不可能被這種緊張狀態所干擾。」

活動主辦人林志斯說:「中美是全球第一大跟第二大的經濟體,其實有很多可以合作的地方,包括以前你知道,貿易一年都7千億、8千億美金,其實這是最大的一個互相互補的經濟體,所以很多事情都可以求同存異,大家共同去商量。」

談到美中關係,就不得不談台灣問題,畢竟這個議題牽動美中的敏感神經,張建敏表示,美中關係基於三個聯合公報是很重要的國際承諾,但他直言對美方的雙重標準感到失望。

張建敏說:「至今我們感到失望,有時美國會出現雙重標準,台灣問題是最重要和最敏感的一個問題,牽涉到中國的主權和領土完整,我認為在美國的歷史上,我們都知道美國所做的,以及美國當年的領導人林肯總統,為保持領土完整所做的,所以我們中國會竭盡全力奮鬥,來和平統一,但如果到了最糟的狀況,我們也會竭盡所能,保持中國領土的完整,和維護國家的主權。」

張建敏話鋒一轉,不點名但又似乎意有所指。

張建敏說:「我們希望這個訊息能清楚的轉達給特定的美國國會成員。」

張建敏的這句話,讓人聯想到眾議院議長普洛西,前市長布朗在接受本台專訪則說,普洛西會根據國家利益做決定,不管她決定去與不去台灣都應受到尊重。

布朗說:「我很確定普洛西議長將會做出對美國利益最有利的決定,由於她是議長,總統席位上的第三順位人士,我相信她的願望應該受到尊重。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。