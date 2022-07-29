灣區舉行美中關係挑戰與機遇論壇 中國駐舊金山總領事出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的這一天，灣區週四傍晚也有一場論壇，討論美中關係的挑戰與機遇，新上任的中國駐舊金山總領事張建敏應邀出席。

週四傍晚的論壇，在南舊金山市的一家餐廳登場，由前舊金山市長Willie Brown，以及美國潮商基金會理事長林志斯共同主持，並舉辦履新晚宴，歡迎日前到任的張建敏。

不少與會人士都認為，美中關係目前處於緊張狀態，需要更多的溝通和合作。

張建敏說：「我們希望兩邊能合作，為了我們的共同利益，以及為了全世界的和平、穩定、發展和繁榮，我還是很樂觀。」

舊金山前市長布朗（Willie Brown）說：「是的，目前正處於緊張狀態，但也處於一個清楚的過程，就是最終將會連結出解決之道，美中在本世紀過去25年，已解決了先前75年來存在的問題，它們變得比以前更為強大，而且為它們的人民和國家變得更具生產力，我認為它們在經濟上的緊密連結，是不可能被這種緊張狀態所干擾。」

活動主辦人林志斯說：「中美是全球第一大跟第二大的經濟體，其實有很多可以合作的地方，包括以前你知道，貿易一年都7千億、8千億美金，其實這是最大的一個互相互補的經濟體，所以很多事情都可以求同存異，大家共同去商量。」

談到美中關係，就不得不談台灣問題，畢竟這個議題牽動美中的敏感神經，張建敏表示，美中關係基於三個聯合公報是很重要的國際承諾，但他直言對美方的雙重標準感到失望。

張建敏說：「至今我們感到失望，有時美國會出現雙重標準，台灣問題是最重要和最敏感的一個問題，牽涉到中國的主權和領土完整，我認為在美國的歷史上，我們都知道美國所做的，以及美國當年的領導人林肯總統，為保持領土完整所做的，所以我們中國會竭盡全力奮鬥，來和平統一，但如果到了最糟的狀況，我們也會竭盡所能，保持中國領土的完整，和維護國家的主權。」

張建敏話鋒一轉，不點名但又似乎意有所指。

張建敏說：「我們希望這個訊息能清楚的轉達給特定的美國國會成員。」

張建敏的這句話，讓人聯想到眾議院議長普洛西，前市長布朗在接受本台專訪則說，普洛西會根據國家利益做決定，不管她決定去與不去台灣都應受到尊重。

布朗說：「我很確定普洛西議長將會做出對美國利益最有利的決定，由於她是議長，總統席位上的第三順位人士，我相信她的願望應該受到尊重。」

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