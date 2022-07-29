加州以應對COVID基礎對付猴痘 促聯邦提供更多疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公共衛生部長Tomas Aragon週五向媒體表示，加州正在利用應對COVID疫情的基礎，來應對猴痘病例的增加，比如利用既有的COVID基礎設施，追蹤猴痘病人的密切接觸者及監測疫情形勢，加州也要求聯邦提供更多的猴痘疫苗。

Aragon向媒體表示，已告知聯邦，加州需要更多猴痘疫苗，預計聯邦政府很快會再提供多7萬2千劑疫苗，至今加州已收到超過3.7萬劑，當中3分之2已分配給各公共衛生機構，他說加州需要60萬到80萬劑疫苗。

Aragon說：「我們表明需要更多的劑量，他們有一個算式，基於加州的有風險人口，我們繼續爭取更多疫苗。」

截至7月28日，加州已報告786例，疑似和確診的猴痘病例，其中66%的病例發生在舊金山和洛杉磯。

Aragon說：「我們繼續和你一起對抗猴痘，減緩其傳播，最緊迫是加州向受影響的社區分發稀缺的疫苗劑量，提供預防信息和檢測，並儘我們所能增加大家獲得治療的機會。」

另外，他指正擴大療法選擇，目前用於治療猴痘的處方藥Tecovirimat，可以在全州30多個衛生機構提供。

在其他方面，加州公共衛生部表示，已擴大加州的檢測能力，每星期處理1,000多項檢測，此外，針對這一波猴痘疫情，患者主要是同志居多，Aragon指，留意到LGBTQ社區被污名化，並受到不公平對待，加州會關注事件。

他指任何病毒傳播都不應歸咎於某個社區或個人，因為人人都可以經由皮膚接觸。或經由共享衣物、床上用品和毛巾等物品而感染猴痘，症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和淋巴結腫大等，幾天後，可能會出現像水泡或丘疹的皮疹，這些症狀可能持續2到4週，通常無需特殊治療就會自行消退，只有極少數患者可能要住院治療疼痛。

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