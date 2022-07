加州以應對COVID基礎對付猴痘 促聯邦提供更多疫苗

【KTSF 尹晉豪報導】

加州公共衛生部長Tomas Aragon週五向媒體表示,加州正在利用應對COVID疫情的基礎,來應對猴痘病例的增加,比如利用既有的COVID基礎設施,追蹤猴痘病人的密切接觸者及監測疫情形勢,加州也要求聯邦提供更多的猴痘疫苗。

Aragon向媒體表示,已告知聯邦,加州需要更多猴痘疫苗,預計聯邦政府很快會再提供多7萬2千劑疫苗,至今加州已收到超過3.7萬劑,當中3分之2已分配給各公共衛生機構,他說加州需要60萬到80萬劑疫苗。

Aragon說:「我們表明需要更多的劑量,他們有一個算式,基於加州的有風險人口,我們繼續爭取更多疫苗。」

截至7月28日,加州已報告786例,疑似和確診的猴痘病例,其中66%的病例發生在舊金山和洛杉磯。

Aragon說:「我們繼續和你一起對抗猴痘,減緩其傳播,最緊迫是加州向受影響的社區分發稀缺的疫苗劑量,提供預防信息和檢測,並儘我們所能增加大家獲得治療的機會。」

另外,他指正擴大療法選擇,目前用於治療猴痘的處方藥Tecovirimat,可以在全州30多個衛生機構提供。

在其他方面,加州公共衛生部表示,已擴大加州的檢測能力,每星期處理1,000多項檢測,此外,針對這一波猴痘疫情,患者主要是同志居多,Aragon指,留意到LGBTQ社區被污名化,並受到不公平對待,加州會關注事件。

他指任何病毒傳播都不應歸咎於某個社區或個人,因為人人都可以經由皮膚接觸。或經由共享衣物、床上用品和毛巾等物品而感染猴痘,症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和淋巴結腫大等,幾天後,可能會出現像水泡或丘疹的皮疹,這些症狀可能持續2到4週,通常無需特殊治療就會自行消退,只有極少數患者可能要住院治療疼痛。

