拜登說美國並未出現經濟衰退

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聯邦商務部數據顯示，美國第一季經濟增長GDP下跌1.6%，第二季GDP也下跌0.9%，即是說美國連續兩個季度出現經濟收縮，技術上算是經濟衰退，但總統拜登說，美國並未出現經濟衰退。

拜登指出有跡象顯示，美國經濟取得進展，包括勞工市場和消費市道依然強勁，製造業反彈，而商業也繼續投資，他認為這個情況不像是衰退。

拜登又說，在當前經濟從疫情復甦過來之際，預期經濟增長會比去年放緩，但與過渡到一個穩定的增長和降低通脹的形勢保持一致。

白宮官員也強調，在通脹高企環境下，經濟仍未跌入衰退，一般認為經濟連續兩個季度出現負增長就是進入衰退，而官方對經濟衰退的定義是指經濟活動明顯下跌，以及蔓延至全美國各行各業，而且這種情況維持超過幾個月。

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