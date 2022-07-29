拜登說美國並未出現經濟衰退

July 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(The White House)

【KTSF】

聯邦商務部數據顯示，美國第一季經濟增長GDP下跌1.6%，第二季GDP也下跌0.9%，即是說美國連續兩個季度出現經濟收縮，技術上算是經濟衰退，但總統拜登說，美國並未出現經濟衰退。

拜登指出有跡象顯示，美國經濟取得進展，包括勞工市場和消費市道依然強勁，製造業反彈，而商業也繼續投資，他認為這個情況不像是衰退。

拜登又說，在當前經濟從疫情復甦過來之際，預期經濟增長會比去年放緩，但與過渡到一個穩定的增長和降低通脹的形勢保持一致。

白宮官員也強調，在通脹高企環境下，經濟仍未跌入衰退，一般認為經濟連續兩個季度出現負增長就是進入衰退，而官方對經濟衰退的定義是指經濟活動明顯下跌，以及蔓延至全美國各行各業，而且這種情況維持超過幾個月。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − 10 =