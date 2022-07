拜登說美國並未出現經濟衰退

【KTSF】

聯邦商務部數據顯示,美國第一季經濟增長GDP下跌1.6%,第二季GDP也下跌0.9%,即是說美國連續兩個季度出現經濟收縮,技術上算是經濟衰退,但總統拜登說,美國並未出現經濟衰退。

拜登指出有跡象顯示,美國經濟取得進展,包括勞工市場和消費市道依然強勁,製造業反彈,而商業也繼續投資,他認為這個情況不像是衰退。

拜登又說,在當前經濟從疫情復甦過來之際,預期經濟增長會比去年放緩,但與過渡到一個穩定的增長和降低通脹的形勢保持一致。

白宮官員也強調,在通脹高企環境下,經濟仍未跌入衰退,一般認為經濟連續兩個季度出現負增長就是進入衰退,而官方對經濟衰退的定義是指經濟活動明顯下跌,以及蔓延至全美國各行各業,而且這種情況維持超過幾個月。

