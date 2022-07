【KTSF】

鑑於Omicron BA.5在全國傳播,灣區捷運(BART)董事會週四傍晚開會決定,立即恢復捷運強制口罩令。

口罩令將執行到10月1日,到時候再決定是否要延長,這項口罩令規定,除了兩歲以下兒童或因病無法戴口罩人士,所有人只要是進入捷運站內,都必須戴口罩。

捷運發言人說,如果忘了戴口罩,可以跟捷運工作人員免費領取,捷運警察也會在現場勸說,如果屢勸不聽,可能會被趕出車站或被罰75元。

