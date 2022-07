Mega Millions頭獎彩金攀升至12.8億元

【KTSF】

週五開彩的Mega Millions頭獎彩金,進一步攀升至12.8億元,成為美國史上第3高的樂透派彩額。

Mega Millions已連續29次開彩沒有人中頭獎,加上週五開彩前,有更多人買彩票碰運氣,令頭獎彩金升至12.8億元。

樂透官員估計,如果週五再沒有人中頭獎,下週二的頭獎彩金將會累積至17億元,成為美國有史以來最高的派彩額。

如果中獎幸運兒選擇分30年領獎,將可以足額領取12.8億元,如果選擇一次過領獎,實際領取的金額將為7.47億元,但謹記上述金額尚未除稅。

Mega Millions的巨額獎金,在加州吸引大批民眾購買彩票,加州每天的樂透交易額平均每天100萬元,但近日飆升至平均每天一千萬元。

