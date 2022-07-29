Mega Millions頭獎彩金攀升至12.8億元

July 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Wikipedia)

【KTSF】

週五開彩的Mega Millions頭獎彩金，進一步攀升至12.8億元，成為美國史上第3高的樂透派彩額。

Mega Millions已連續29次開彩沒有人中頭獎，加上週五開彩前，有更多人買彩票碰運氣，令頭獎彩金升至12.8億元。

樂透官員估計，如果週五再沒有人中頭獎，下週二的頭獎彩金將會累積至17億元，成為美國有史以來最高的派彩額。

如果中獎幸運兒選擇分30年領獎，將可以足額領取12.8億元，如果選擇一次過領獎，實際領取的金額將為7.47億元，但謹記上述金額尚未除稅。

Mega Millions的巨額獎金，在加州吸引大批民眾購買彩票，加州每天的樂透交易額平均每天100萬元，但近日飆升至平均每天一千萬元。

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