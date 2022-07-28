紐約出現小兒麻痹確診病例 當局檢測污水是否有病毒

【KTSF 梁展穎報導】

最近紐約有一宗小兒麻痹確診，是美國近十年來的第一例，紐約現在要檢測污水系統，看有否病毒污染的狀況發生。

紐約州Rockland縣發生一宗小兒麻痹症，導致衛生官員要檢查污水系統，看有沒有病毒的跡象。

俄亥俄州立大學Wexner醫院 Dr. Mahdre Sobhanie醫生說：「這個病毒有高度傳染力。」

這宗至今為止的唯一已知病例，患者並未接種疫苗，衛生官員說，其他市民可能有機會與病毒接觸。

縣區官員說，從6月份的污水樣本中檢測到小兒麻痹病毒，而病毒可能來自唯一的確診個案，目前有關的調查仍在進行中。

Sobhanie醫生說：「小兒麻痹症是病毒進入腸道然後複製，並通過糞便上排放。」

CDC疾控中心說，受小兒麻痹症病毒感染的人當中，4份1人會有感冒的症狀，包括喉嚨痛、發燒、疲倦、頭痛、作嘔和胃痛，症狀通常維持兩至5天然後自動消失。

但有小數患者會有嚴重的症狀如癱瘓，而最嚴重的甚至是死亡，因為病毒影響幫助呼吸的肌肉。

Sobhanie醫生說，最重要的是接種疫苗，他說兒童常規免疫計劃中，就有小兒麻痹症疫苗接種，在童年時接種疫苗，到成年時都有預防作用。

Sobhanie醫生說：「這個疾病是沒有治療的，除了接種疫苗，所以非常建議為接種疫苗的市民趕快去接種疫苗。」

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