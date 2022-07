參院週三通過兩黨協調的最新版《晶片法案》

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院週三通過兩黨協調的最新版《晶片法案》,下一步將提交眾議院審議表決,預料最快於8月初國會放假前完成立法程序,提交總統簽署。

國會參議院以64票贊成,33票反對通過《晶片法案》,這項法案旨在促進美國的半導體業的生產,同中國競爭,當中包括注資540億元支援美國企業生產晶片,並提出稅務優惠,鼓勵人投資在晶片製造業。

此外,法案也會資助美國的科技創新與研發,目的不僅是在美國創造相關的職位,同時也要長期緩解汽車、電腦及其他必須使用晶片的高科技產品所面臨的通貨膨脹壓力,參議院多數黨領袖舒默因此認為,這項法案是幾十年來美國在科學和製造業方面最大的投資之一。

舒默說:「我們要讓美國繁榮壯大,一如過往所做的,它不會自行發生,今天我們奠定基石,為大膽而繁榮的未來,通過這項《晶片與科學法案》,我們相信美國最好的日子即將到來。」

法案下一步會提交眾議院審議表決,預期會在8月初國會放暑假前完成立法程序。

聯邦眾議長普洛西較早時就已經讚揚《晶片法案》,是美國家庭與美國經濟的巨大勝利。

普洛西說:「美國將不再依靠從海外取得某些在這裡創造、在美國製造及發明的東西,而那些工作也將回歸這裡。」

有民主黨眾議員也強調,必須要解決晶片短缺問題,否則美國的工廠會影響,工人會失業,對減少汽車廢氣排放的工作也會停頓。

汽車工人聯合會也認為,是時候讓投資回歸美國。

汽車工人聯合會主席Ray Curry說:「多年來眾多企業離岸投資在國外,尋找更高利潤改變了這一切,好在國會正視這個危機,正要通過《晶片為美國法案》,而這項法案讓所需的投資扭轉形勢,以確保這(危機)永不再發生。」

