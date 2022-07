【KTSF】

舊金山(三藩市)市參事馬兆明提出Great Highway週末和假日禁止通車的政策,維持至少三年。

新型肺炎疫情期間,市政府一度完全禁止汽車在Great Highway通行,但從去年8月開始,市府為方便家長接送孩子上學,星期一到五重開道路,但星期五下午至星期一清晨,週末期間以及公眾假期禁止汽車行駛,讓市民可以在道路上步行和騎單車。

馬兆明提出維持這樣的政策直到2025年。

