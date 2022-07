舊金山市長布里德簽署通過未來兩個財政年度預算案

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德簽署未來兩個財政年度的預算案,當中包括促進經濟復甦,以及解決無家可歸等的關鍵問題。

市長布里德週三簽署舊金山及縣2022-2023和2023-2024雙財年預算案,總值140億元的預算,將致力於促進疫情後經濟復甦,及公共安全、支持工人和家庭,並減少無家可歸者人數。

布里德表示,這份預算,規定了城市的優先事項,為舊金山的居民提供應得的基本服務,同時在擺脫疫情大流行的同時,為市民建設更美好的未來。

布里德說:「在預算季節做這項工作,這可能是最艱難,最具挑戰性的時期,但我們知道我們的預算,終究是反映我們的價值觀,可以有一個重大的回饋,而大家也知道我們聚焦於許多優先事項皆為市民所關心的

在經濟方面,該預算提出在兩年內投資4740萬元,以促進舊金山的經濟復甦,當中包括支持小商業、改善公共空間以支持觀光業。

這類項目將集中在Mid-Market、聯合廣場、市中心、SOMA區,以及Embarcadero的沿線等地區,另外預算在兩年內投入720萬元,用於支持和增強田德隆區的清潔計劃。

在公共安全方面,預算案指出自疫情開始以來,警察局的流失率很高,並且很難吸引新人加入警隊,為了解決這個問題,預算資助了一項警察招聘計劃,以填補市內大約200多個警察職位空缺。

在無家可歸者問題上,布里德表示,在過去幾年,舊金山的無家可歸者恢復計劃,幫助舊金山減少了15%的露宿者,預算將繼續提​​供資金,運營市內庇護中心的床位。

另一方面,預算還包括擴大市內的行為健康治療床位容量,兩年內將花費5750萬元,用於運營新購置的床位設施。

此外,在未來兩年的預算中,將投資2.4億元,用於向市府工人加薪,而在兒童青少年方面,預算每年撥出近2500萬元,用於支援低收入家庭,提供托兒、父母支持和培訓服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。