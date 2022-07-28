舊金山市長布里德簽署通過未來兩個財政年度預算案

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德簽署未來兩個財政年度的預算案，當中包括促進經濟復甦，以及解決無家可歸等的關鍵問題。

市長布里德週三簽署舊金山及縣2022-2023和2023-2024雙財年預算案，總值140億元的預算，將致力於促進疫情後經濟復甦，及公共安全、支持工人和家庭，並減少無家可歸者人數。

布里德表示，這份預算，規定了城市的優先事項，為舊金山的居民提供應得的基本服務，同時在擺脫疫情大流行的同時，為市民建設更美好的未來。

布里德說：「在預算季節做這項工作，這可能是最艱難，最具挑戰性的時期，但我們知道我們的預算，終究是反映我們的價值觀，可以有一個重大的回饋，而大家也知道我們聚焦於許多優先事項皆為市民所關心的

在經濟方面，該預算提出在兩年內投資4740萬元，以促進舊金山的經濟復甦，當中包括支持小商業、改善公共空間以支持觀光業。

這類項目將集中在Mid-Market、聯合廣場、市中心、SOMA區，以及Embarcadero的沿線等地區，另外預算在兩年內投入720萬元，用於支持和增強田德隆區的清潔計劃。

在公共安全方面，預算案指出自疫情開始以來，警察局的流失率很高，並且很難吸引新人加入警隊，為了解決這個問題，預算資助了一項警察招聘計劃，以填補市內大約200多個警察職位空缺。

在無家可歸者問題上，布里德表示，在過去幾年，舊金山的無家可歸者恢復計劃，幫助舊金山減少了15%的露宿者，預算將繼續提​​供資金，運營市內庇護中心的床位。

另一方面，預算還包括擴大市內的行為健康治療床位容量，兩年內將花費5750萬元，用於運營新購置的床位設施。

此外，在未來兩年的預算中，將投資2.4億元，用於向市府工人加薪，而在兒童青少年方面，預算每年撥出近2500萬元，用於支援低收入家庭，提供托兒、父母支持和培訓服務。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。