Santa Clara縣猴痘41%病例來自拉美裔同性及雙性戀族群（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Santa Clara縣公共衛生部新數據顯示,猴痘個案41%發生在拉美裔的同性戀者及雙性戀者社區。

在Santa Clara縣內的猴痘病例當中,拉美裔確診者不成比例地佔大多數達41%,而拉美裔佔Santa Clara縣內人口26%。

衛生部指出,任何人都有機會感染猴痘,不過現時猴痘病毒正在在同性間有性行為的男性族群中擴散,衛生部收集種族及族裔數據加以分析,目的是確保資源有效分配到合適的人士。

縣衛生部又指,正與LGBTQ+社群組織緊密合作,連絡高風險的個人,去減低傳播及感染風險,過去一星期已經有超過500人透過LGBTQ+社群轉介,在兩個疫苗中心接種了疫苗。

至今Santa Clara縣已經有39人確診猴痘,當中拉美裔有21人,白人非拉美裔8人,亞太裔6人,黑人或非洲裔2人,不明族裔2人。

Santa Clara縣政府已要求聯邦提供更多疫苗,但未知確實付運日子。

另一方面,縣政府週三開放Fairgrounds Expo Hall作猴痘疫苗接種中心,只服務有獲邀請及已預約的高風險人士,星期三及星期四的380個預約已經爆滿,當疫苗供應穩定,將會開放更多的預約檔期及疫苗中心。

猴痘是罕有疾病,經由猴痘病毒感染,當局指在與猴痘病毒接觸前後4天至14天內,接種疫苗可預防猴痘病毒感染。

