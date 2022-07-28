聖荷西市長批評監獄減少人口政策影響公共安全

【KTSF 毛皓延報導】

新型肺炎疫情期間，加州高等法庭採用寬鬆的保釋政策，導致不少涉及重案的疑犯獲釋候審，而獲釋期間再次在社區犯案，Santa Clara縣高等法庭的法官們，最近投票決定終止有關的保釋政策，雖然是這樣，南灣聖荷西市長Sam Liccardo批評Santa Clara縣推行減少監獄人口的政策，仍然將慣犯放回社區，影響公共安全。

疫情期間，加州高等法庭實行緊急保釋，准許在不用保釋金的情況下釋放罪案疑犯保釋候審，而Santa Clara縣推行減少監獄人口的政策，更導致部分慣犯在沒有法官把關下獲釋，返回社區。

聖荷西市長Sam Liccardo在記者會中舉例指出，有犯罪前科的Frankie Pollesel，2020年被控偷車，但出庭後在零保釋金下獲釋，保釋候審期間，他在舊金山（三藩市）及Santa Clara縣涉及多宗搶劫案，及一宗偷車案，疑犯缺席出庭，Santa Clara縣向他發出拘捕令，他被捕後再次獲釋，之後涉嫌使用槍械，犯下兩宗謀殺罪。

另外一個疑犯Francisco Lopez Torres涉嫌非禮兒童，法庭在檢察官反對下釋放他，疑犯後來逃到德州，執法人員飛到德州拘捕，並把他引渡回灣區，但法庭後來仍然釋放他。

Liccardo說：「這兩個例子都是非常可怕的例子，反映了這個制度的失敗，這正破壞我們的社區，也正破壞公義。」

Liccardo指出，獲法庭釋放的疑犯當中，有人涉及嚴重罪案，包括販賣人口、搶走警員的佩槍、非法持有槍械、襲擊他人致造成嚴重身體傷害等。

Liccardo說，在2020年1月1日直至本年4月30日，有43人重複被捕及入獄超過10次或以上，而被捕或票控5次或以上的有877人。

Santa Clara縣高等法庭的法官最近投票決定不再採用疫情之下的緊急保釋措施，但Liccardo表示，這樣做不足夠，他引用到加州憲法指出，應該由法官循司法程序決定是否釋放疑犯候審，而不是由縣府職員做決定。

Liccardo強調，減少監獄人口的同時，應優先考慮公共安全。

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