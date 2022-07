聖荷西市長批評監獄減少人口政策影響公共安全

【KTSF 毛皓延報導】

新型肺炎疫情期間,加州高等法庭採用寬鬆的保釋政策,導致不少涉及重案的疑犯獲釋候審,而獲釋期間再次在社區犯案,Santa Clara縣高等法庭的法官們,最近投票決定終止有關的保釋政策,雖然是這樣,南灣聖荷西市長Sam Liccardo批評Santa Clara縣推行減少監獄人口的政策,仍然將慣犯放回社區,影響公共安全。

疫情期間,加州高等法庭實行緊急保釋,准許在不用保釋金的情況下釋放罪案疑犯保釋候審,而Santa Clara縣推行減少監獄人口的政策,更導致部分慣犯在沒有法官把關下獲釋,返回社區。

聖荷西市長Sam Liccardo在記者會中舉例指出,有犯罪前科的Frankie Pollesel,2020年被控偷車,但出庭後在零保釋金下獲釋,保釋候審期間,他在舊金山(三藩市)及Santa Clara縣涉及多宗搶劫案,及一宗偷車案,疑犯缺席出庭,Santa Clara縣向他發出拘捕令,他被捕後再次獲釋,之後涉嫌使用槍械,犯下兩宗謀殺罪。

另外一個疑犯Francisco Lopez Torres涉嫌非禮兒童,法庭在檢察官反對下釋放他,疑犯後來逃到德州,執法人員飛到德州拘捕,並把他引渡回灣區,但法庭後來仍然釋放他。

Liccardo說:「這兩個例子都是非常可怕的例子,反映了這個制度的失敗,這正破壞我們的社區,也正破壞公義。」

Liccardo指出,獲法庭釋放的疑犯當中,有人涉及嚴重罪案,包括販賣人口、搶走警員的佩槍、非法持有槍械、襲擊他人致造成嚴重身體傷害等。

Liccardo說,在2020年1月1日直至本年4月30日,有43人重複被捕及入獄超過10次或以上,而被捕或票控5次或以上的有877人。

Santa Clara縣高等法庭的法官最近投票決定不再採用疫情之下的緊急保釋措施,但Liccardo表示,這樣做不足夠,他引用到加州憲法指出,應該由法官循司法程序決定是否釋放疑犯候審,而不是由縣府職員做決定。

Liccardo強調,減少監獄人口的同時,應優先考慮公共安全。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。