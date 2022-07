NASA發現月球坑洞宜人居住 可建太空基地

【有線新聞】

美國太空總署發現,月球表面有個坑洞,溫度長年維持在攝氏17度,相當適合人類生活。

月球表面看起來很冷清,但溫度變化相當劇烈,日間溫度高達攝氏127度,夜晚可以跌至攝氏零下173度。人類將來想要在月球長駐,這個是必須解決的問題。但是和你在地球買樓一樣,如果懂得選位置,情況會很不同。

月球表面有不少坑洞,有些是隕石撞擊坑,有些是熔岩流過形成的管洞。因為角度關係,部分坑洞是長年接觸不到陽光,永遠被陰影覆蓋,這些陰影範圍的溫度怎樣?

美國太空總署的專家透過環繞月球的探測衛星,評估其中一個坑洞的陰影溫度。這個坑洞的面積和美式足球場差不多、深度約100米,底下有一片熔岩造成的洞穴,分析顯示陰影範圍的溫度長期維持於攝氏17度左右,對人類而言是極舒適的溫度。

如果其他月球的坑洞也有類似的溫度,在這些位置建立基地,技術門檻及成本也低很多。

負責研究的專家形容,人類的祖先是在洞穴演化,將來去月球開荒的人類,可能再一次在洞穴發展文明。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。