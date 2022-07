美議員證實受佩洛西邀請訪台 倘成行美軍或以戰機艦艇保護

【有線新聞】

美國國會議員透露,眾議院議長佩洛西邀請外交事務委員會領袖一同訪問台灣,是政界首次確認佩洛西訪台。白宮官員預期,總統拜登會在即將展開的中美領袖通話重申對一個中國政策承諾不變。

美國眾議院議長佩洛西可能出訪台灣的消息盛傳多時,當地政界首次有人證實相關計劃。眾議院外交事務委員會共和黨議員麥考爾,向全國廣播公司透露佩洛西邀請他和委員會主席米克斯等數名議員8月國會休會期間訪問台灣,麥考爾稱已因私人行程而婉拒,但認為想訪台的議員都應該同行,向北京展現政治威懾力。

國防部長奧斯汀表示已與佩洛西通話提供安全評估,佩洛西亦接獲國防部及軍方官員簡報,但沒交代細節,他亦拒絕回應軍方有何相應部署。

美聯社引述五角大樓官員,若佩洛西訪台,美軍將增加調配在印太的部隊和裝備,有機會利用戰機、艦艇、監視及其他軍事系統,為佩洛西的專機提供多重保護,亦會有所準備應付任何事故。北京方面多次警告若佩洛西一意孤行訪台,定必採取堅決有力措施回應。

佩洛西計劃訪台傳聞愈演愈烈之際,總統拜登亦即將與國家主席習近平通話,國家安全委員會發言人柯比預期拜登會重申華府對一個中國政策的承諾不變,「相信他會以某種形式重申,美國沒有改變對一個中國政策的承諾,絲毫沒有,亦繼續不希望見到單方面解決兩岸問題或緊張局勢,當然不是透過武力解決,也沒有理由這樣做。」

白宮早前預計除了台海局勢,拜登與習近平還會討論到中美競爭、俄烏戰事等議題。

