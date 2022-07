Mirror紅館演唱會釀意外腰斬 巨型屏幕半空墜落5人傷

【有線新聞】

Mirror紅館演唱會第四場,有螢幕跌落舞台壓傷舞蹈員,意外造成5人受傷,其中一名傷者情況嚴重。

網上片段見到,當時Mirror成員呂爵安及盧瀚霆正演唱歌曲《Elevator》,一塊大螢幕突然下墮,壓到一名舞蹈員。由高位拍攝的片段就見到螢幕正在移動,繫着螢幕的鋼纜突然鬆脫,擊中了正移位的舞蹈員。

現場工作人員上台為他急救,可以見到他的左手仍能移動。消防員及警員其後到場,為受傷的舞蹈員急救。

現場觀眾蔣先生說:「消防員正在搶救,有些觀眾應該暈了,其實大家都很害怕,那一刻很突然整塊板突然掉了下來。」他引述主辦方指,因為發生嚴重事故演唱會腰斬,蔣先生:「擾攘20分鐘先肯散肯走,『花姐』(Mirror經理人)出來說承諾今晚的門票會處理,剛剛警察來了,消防在台上像是急救中。」

現場觀眾周女士說:「整個心嚇得離一離,其實很快就有救護員上來,本來未開燈,突然全場叫開燈,就開了燈,不久後『花姐』就出來了。見到有些歌迷嚇暈了。」

部分傷者被送到伊利沙伯醫院治理。

