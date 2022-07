【KTSF】

Mega Millions週二晚沒有人頭獎,下一次的頭獎獎金已累積至超過10億元。

昨晚的開獎號碼是7、29、60、63、66 和特別號碼15,有8張彩票中了5個號碼,每張彩票可贏得100萬元,可是沒有人中6個號碼,因此頭獎獎金累積高達10億2千5百萬元,是Mega Millions歷來第三大頭獎。

下一次開獎時間是星期五,東岸時間晚上11時,即是本地時間晚上8時。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。