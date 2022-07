聯儲局持續加息 地產界零售業受到負面影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯儲局過去一年的加息,雖然沒能減低通貨膨脹的幅度,但是地產界人士也認為,已經開始見到一些效應,而零售業方面,一些商家已經收到負面影響。

聯儲局調高利率,要買房買車,或是做商業借貸,成本就會比較昂貴,加息目的在於讓消費者和商業少借錢、少消費,讓經濟降溫來放慢通貨膨脹。

過去一年的數次加息,已經促使30年定息房貸利率為5.5%,市場上的房屋價格已經在跌。

在南加州,隨著借貸條件收緊,買家之間的競價戰已經消失。

但是今年年初的時候,許多買主願意不做房屋檢查報告,現在情況已經起了變化。

說:「很多首次置業者已經走了,現在剩下的,是非常有資格買房子的人,他們不會不做房屋檢查報告,不會犧牲一切只為了要買到房子。」

雖然面對房屋交易的減少,一些地產界人士卻認為,降溫措施對房屋市場來說是件好事。

說:「大家最不想見到的,就是通脹像委內瑞拉一樣急劇失控,所以我寧願忍一時之痛,長遠來看大家都會受益。」

縱然如此,一些投資人士卻擔心,聯儲局和歐亞多國的央行加息來控制通膨的行動,會導致全球經濟增長脫軌。

零售業巨頭Walmart週一警告,公司盈利因食物和汽油價格增加而受到打擊,因為人們在物價上漲的情況下,會減少購買如衣服的非必要物品。

