「香港民主委員會HKDC」遊說美國國會給予香港人更多待遇（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

移民局(USCIS)去年給予在美香港居民18個月的延遲強制離境限制(DED)待遇,一直向國會作出倡議工作的華府港人組織「香港民主委員會HKDC」表示,會遊說國會給予港人更多待遇。

根據移民局,在2021年8月5日,已經身在美國本土的香港居民,自動符合強制離境限制(DED)資格,毋須額外申請,DED容許在美國的香港人於2023年2月5日前不被驅逐出境,同時亦可以申請工卡。

香港民主委員會HKDC的策略及活動總監郭鳳儀(Anna Kwok)指,明白DED不是實際的移民身份,18個月的限期,可能令人感到無所適從,但參考過往委內瑞拉及其他因為人道原因而給予DED的國家,除非香港的情況有根本上的改變,才會取消DED保護。

郭鳳儀說:「所以在現在這刻觀察,我們大部份人都覺得,DED在18個月完結後其實會延續的,但當然這些問題都沒法百分百確認。」

她指HKDC亦正向國會請願,給予港人臨時保護身份(TPS),而TPS作為實質的移民身份,於處理法律及涉及移民局的程序上,所有程序都會暢順很多。

HKDC亦正爭取政府將香港人列為第二優先等級難民P2。

郭鳳儀說:「即是再升高一級,即是DED、TPS然後P2,如果再升到P2,其實大家受到的保護是會更多,所以我們現正嘗試去信拜登政府,希望和國會議員一起,給更多壓力予拜登政府。」

對於國會給予港人更多待遇,郭鳳儀指國會有很多議員,都不希望有更多人移民美國。

郭鳳儀說:「雖然他們都明白香港人來到美國,是會成為反抗中共的前線的人,例如有很多人來到美國會參軍,或者會做很多地區工作,嘗試令全世界都知道,中共是個怎樣的政權,美國的議員都很清楚這件事的。」

她說,始終移民和難民議題,於美國本土是很複雜的問題,他們會開始向總統著手遊說,因為總統有權力直接跳過國會給予港人P2難民身份,HKDC亦會繼續游說國會及總統兩方面,推動更多幫助香港人的法案。

