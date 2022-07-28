「香港民主委員會HKDC」遊說美國國會給予香港人更多待遇（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

移民局（USCIS）去年給予在美香港居民18個月的延遲強制離境限制（DED）待遇，一直向國會作出倡議工作的華府港人組織「香港民主委員會HKDC」表示，會遊說國會給予港人更多待遇。

根據移民局，在2021年8月5日，已經身在美國本土的香港居民，自動符合強制離境限制（DED）資格，毋須額外申請，DED容許在美國的香港人於2023年2月5日前不被驅逐出境，同時亦可以申請工卡。

香港民主委員會HKDC的策略及活動總監郭鳳儀（Anna Kwok）指，明白DED不是實際的移民身份，18個月的限期，可能令人感到無所適從，但參考過往委內瑞拉及其他因為人道原因而給予DED的國家，除非香港的情況有根本上的改變，才會取消DED保護。

郭鳳儀說：「所以在現在這刻觀察，我們大部份人都覺得，DED在18個月完結後其實會延續的，但當然這些問題都沒法百分百確認。」

她指HKDC亦正向國會請願，給予港人臨時保護身份（TPS），而TPS作為實質的移民身份，於處理法律及涉及移民局的程序上，所有程序都會暢順很多。

HKDC亦正爭取政府將香港人列為第二優先等級難民P2。

郭鳳儀說：「即是再升高一級，即是DED、TPS然後P2，如果再升到P2，其實大家受到的保護是會更多，所以我們現正嘗試去信拜登政府，希望和國會議員一起，給更多壓力予拜登政府。」

對於國會給予港人更多待遇，郭鳳儀指國會有很多議員，都不希望有更多人移民美國。

郭鳳儀說：「雖然他們都明白香港人來到美國，是會成為反抗中共的前線的人，例如有很多人來到美國會參軍，或者會做很多地區工作，嘗試令全世界都知道，中共是個怎樣的政權，美國的議員都很清楚這件事的。」

她說，始終移民和難民議題，於美國本土是很複雜的問題，他們會開始向總統著手遊說，因為總統有權力直接跳過國會給予港人P2難民身份，HKDC亦會繼續游說國會及總統兩方面，推動更多幫助香港人的法案。

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