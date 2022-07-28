國慶日槍擊案 大陪審團向被告起訴117項重罪

July 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Robert (Bobby) E. Crimo III (Highland Park Police)

【KTSF 張擎鳳報導】

伊利諾伊州Lake縣地檢處週三宣布，在芝加哥郊區Highland Park市的國慶日槍擊事件中，大陪審團對被告提出117項重罪起訴。

Lake縣檢察官之前對本案被告Robert E. Crimo III提出了7項謀殺罪起訴，週三該縣地檢處宣布，一個大陪審團決定以21項一級謀殺罪、48項謀殺未遂罪和48項嚴重毆打罪名起訴他。

地檢處說，Crimo在國慶日遊行中開槍後，被警方逮捕時承認做案。

Crimo的律師尚未對控罪作出正式回應，槍擊事件造成7死亡，30多人受傷。

當局表示，傷者的年齡從8歲到80多歲不等，其中包括一名8歲的男孩，他的脊椎中槍，導致腰部以下癱瘓。

Lake縣檢察官說，警方在遊行路線附近的一棟建築物的屋頂上，發現了80多個用過的彈殼，並在附近的地面上發現了涉案的半自動步槍。

調查人員認為，Crimo為了逃離現場，混入正在逃走的人群中，然後借他母親的車離開，並短暫地考慮過在威斯康新州Madison市的一個慶祝活動中發動第二次襲擊，隨後返回伊利諾伊州，並在那裡被警方逮捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × two =