國慶日槍擊案 大陪審團向被告起訴117項重罪

【KTSF 張擎鳳報導】

伊利諾伊州Lake縣地檢處週三宣布,在芝加哥郊區Highland Park市的國慶日槍擊事件中,大陪審團對被告提出117項重罪起訴。

Lake縣檢察官之前對本案被告Robert E. Crimo III提出了7項謀殺罪起訴,週三該縣地檢處宣布,一個大陪審團決定以21項一級謀殺罪、48項謀殺未遂罪和48項嚴重毆打罪名起訴他。

地檢處說,Crimo在國慶日遊行中開槍後,被警方逮捕時承認做案。

Crimo的律師尚未對控罪作出正式回應,槍擊事件造成7死亡,30多人受傷。

當局表示,傷者的年齡從8歲到80多歲不等,其中包括一名8歲的男孩,他的脊椎中槍,導致腰部以下癱瘓。

Lake縣檢察官說,警方在遊行路線附近的一棟建築物的屋頂上,發現了80多個用過的彈殼,並在附近的地面上發現了涉案的半自動步槍。

調查人員認為,Crimo為了逃離現場,混入正在逃走的人群中,然後借他母親的車離開,並短暫地考慮過在威斯康新州Madison市的一個慶祝活動中發動第二次襲擊,隨後返回伊利諾伊州,並在那裡被警方逮捕。

