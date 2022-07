【KTSF】

聯邦食物及藥物管理局(FDA)准許分配多數十萬劑猴痘疫苗給國民接種。

舊金山衛生官員要求聯邦政府分配多數十萬劑的猴痘疫苗,因為需求巨大,市民需要用很長時間排隊等候,和許多合資格的市民都未能接種。

FDA宣布,疫苗由丹麥提供,當局會再作檢測,美國衛生部長Xavier Becerra說,已經運送了31萬劑,再增加78萬劑疫苗,FDA週四將會公布如何分配疫苗。

衛生部計劃在今年內製造190萬劑疫苗,和在明年中前製造220萬劑猴痘疫苗。

