【KTSF】

舊金山(三藩市)新僑服務中心將於8月3日星期三舉行招聘會,有與趣的民眾可以即場登記。

招聘會分別聘請食品公司和汽車出租公司員工,及為選務處招募票站職員,下星期三8月3日舉辦的招聘會,將於新僑位於Stockton街777號的辦公室舉行,時間是下午1時半,主要是為一間食品公司招聘大量員工,招聘工種包括切菜工人、包裝工人、司機以及洗車員工。

此外,新僑亦協助舊金山選務處招募票站工作人員,對以上工作有興趣的人士,請於8月3日帶備身份證明文件到場登記,查詢電話是(415) 421-2111。

