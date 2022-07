CDC更新指引 建議19歲或以上人士接種乙肝疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心(CDC)最近更新指引,建議19歲或以上的成年人接種乙肝即B肝疫苗。

聯邦疾控中心的疫苗委員會今年4月向疾控中心建議,19歲到59歲的成年人都應該接種乙肝疫苗,而修改後的指引,也包括60歲或以上人士,而CDC也接納了委員會的建議,更新有關接種乙肝疫苗的指引。

史丹福大學亞裔肝臟中心執行總監蘇啟深醫生(Samuel So)說:「乙型肝炎疫苗有兩種,舊的那種6個月內打三針,新的疫苗一個月內打兩針,打了針的人大多數可以得到長期保護,這個新的推薦經過CDC的委員會ACIP,這個委員會一旦推薦疫苗接種,全部保險都是免費的。」

以前疾控中心建議18歲或以下兒童接種乙型肝炎疫苗,而新的研究發現,2019年大約一半急性乙型肝炎,患者是30歲到49歲成年人,而40歲到59歲人士的發病病例近年也顯著增加。

同時,疾控中心發現,全國只有三成的成年人接種了乙型肝炎疫苗。

為了更有效防止乙肝,以及減少因急性乙型肝炎而演變成慢性乙肝的現象,疾控中心的疫苗委員會建議19歲到59歲人士接種疫苗,而60歲或以上人士也可以接種乙肝疫苗。

蘇啟深醫生說:「所以如果觀眾下次去做乙肝檢查,發覺自己沒有乙肝,但又沒有免疫,你應該要求你的醫生為你施打乙肝疫苗,雖然不是很多醫生知道這個新的例,新的推薦。」

醫生表示,接種了乙肝疫苗的人士,可以得到終身的免疫保護。

