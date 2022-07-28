CDC更新指引 建議19歲或以上人士接種乙肝疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心（CDC）最近更新指引，建議19歲或以上的成年人接種乙肝即B肝疫苗。

聯邦疾控中心的疫苗委員會今年4月向疾控中心建議，19歲到59歲的成年人都應該接種乙肝疫苗，而修改後的指引，也包括60歲或以上人士，而CDC也接納了委員會的建議，更新有關接種乙肝疫苗的指引。

史丹福大學亞裔肝臟中心執行總監蘇啟深醫生（Samuel So）說：「乙型肝炎疫苗有兩種，舊的那種6個月內打三針，新的疫苗一個月內打兩針，打了針的人大多數可以得到長期保護，這個新的推薦經過CDC的委員會ACIP，這個委員會一旦推薦疫苗接種，全部保險都是免費的。」

以前疾控中心建議18歲或以下兒童接種乙型肝炎疫苗，而新的研究發現，2019年大約一半急性乙型肝炎，患者是30歲到49歲成年人，而40歲到59歲人士的發病病例近年也顯著增加。

同時，疾控中心發現，全國只有三成的成年人接種了乙型肝炎疫苗。

為了更有效防止乙肝，以及減少因急性乙型肝炎而演變成慢性乙肝的現象，疾控中心的疫苗委員會建議19歲到59歲人士接種疫苗，而60歲或以上人士也可以接種乙肝疫苗。

蘇啟深醫生說：「所以如果觀眾下次去做乙肝檢查，發覺自己沒有乙肝，但又沒有免疫，你應該要求你的醫生為你施打乙肝疫苗，雖然不是很多醫生知道這個新的例，新的推薦。」

醫生表示，接種了乙肝疫苗的人士，可以得到終身的免疫保護。

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