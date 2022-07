習近平向拜登表明反台獨：「玩火必自焚」

【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登通話逾兩小時,表明堅決反對台獨和外部干涉,希望美方看清楚「民意不可違,玩火必自焚」;又指美方視中國為主要對手和長期挑戰是誤讀、誤判。

白宮指通話當地周四早上8時33分開始,到10時50分結束,歷時約2小時17分鐘,是拜登上任以來第5次與習近平的雙邊通話。

習近平指當前世界動盪和變革趨勢持續演進,面對變亂交織的世界,中美兩國引領、維護世界和平安全,促進全球發展繁榮是兩國職責所在;從戰略競爭視角看待和定義把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰,是誤判和誤讀,會誤導人民和國際社會。

中美應該就宏觀經濟協調,維護全球產業鏈供應鏈穩定,就保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通;搞脫鉤斷鏈無助提振美國經濟,將使世界經濟變得更加脆弱;雙方要推動地區熱點問題撤火降溫,助力世界盡快擺脫疫情,走出滯脹困局和衰退風險,維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平重點闡述台灣問題的原則立場,指一中原則是中美關係的政治基礎,堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉,絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間,中國政府和人民立場一以貫之,堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志,民意不可違,玩火必自焚,希望美方看清楚這點;美方應言行一致恪守一中原則,履行三個聯合公報。

白宮官員早前透露,拜登會在通話中表明一中政策承諾完全沒有改變,亦不想看到兩岸問題以單方面的方式解決,尤其是沒有理由以武力解決。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。