總統拜登週三在玫瑰園發表講話時,宣布他的新型肺炎檢測呈陰性。

拜登說:「隔離五天後,我剛剛的新型肺炎檢測呈陰性。」

拜登總統說,他現在就可以重返工作崗位,他感謝所有人為他的病情送上的良好祝愿、祈禱,以及電話慰問。

他也感謝白宮的醫療團隊,感謝他們為他提供這麼好的醫療照顧。

他表示,他的症狀很輕微,他恢復得很快,而且現在感覺非常好。

在過去24小時內,他做過兩次新冠狀病毒檢測,結果呈陰性,他在推特上發布了檢測結果呈陰性的照片。

